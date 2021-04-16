اليوم السابع
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الليلة الخامسة من رمضان.. المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة زينب فى أجواء روحانية

الجمعة، 16 أبريل 2021 09:10 م
الليلة الخامسة من رمضان.. المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة زينب فى أجواء روحانية
كتب أسامة عبد الحميد - تصوير ماهر إسكندر

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أدى المصلون اليوم، الجمعة، صلاتى العشاء والتراويح بمسجد السيدة زينب، فى الليلة الخامسة من ليالى شهر رمضان الكريم، وذلك وسط التزام أغلبية المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية، وهو ما رصدته عدسة اليوم السابع داخل المسجد.

وارتدى المصلون الكمامات، مع ترك المسافات الأمنة تطبيقا للإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أرواح المصلين بالمسجد، طبقا لقرارات وزارة الأوقاف.

كانت وزارة الأوقاف، أكدت في وقت سابق إنه في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك، أن مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، أكدت ان المساجد أدت صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الاجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة، وأظهر المصلون خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري، وهو ما أكدته جميع المديريات، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا.



 

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

 

أحد المصليين
أحد المصليين

 

الالتزام بالأجراءات الأحترازية
الالتزام بالأجراءات الأحترازية

 

التراويح بمسجد السيدة زينب
التراويح بمسجد السيدة زينب

 

التراويح
التراويح

 

الخشوع فى الصلاة
الخشوع فى الصلاة

 

الصلاة
الصلاة

 

القران الكريم
القران الكريم

 

الكمامات
الكمامات

 

المصلون فى مسجد السيدة زينب
المصلون فى مسجد السيدة زينب

 

جانب من المصلون
جانب من المصلون

 

جانب من المصليين
جانب من المصليين

 

خشوع فى الصلاة
خشوع فى الصلاة

 

خشوع
خشوع

 

صلاة التراويح داخل مسجد السيدة زينب
صلاة التراويح داخل مسجد السيدة زينب

 

صلاة التراويح من مسجد السيدة زينب
صلاة التراويح من مسجد السيدة زينب

 


صلاة التراويح

ليالى شهر رمضان

شهر رمضان الكريم

السيدة زينب

وزارة الأوقاف

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