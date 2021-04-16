الليلة الخامسة من رمضان.. المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة زينب فى أجواء روحانية

كتب أسامة عبد الحميد - تصوير ماهر إسكندر

أدى المصلون اليوم، الجمعة، صلاتى العشاء والتراويح بمسجد السيدة زينب، فى الليلة الخامسة من ليالى شهر رمضان الكريم، وذلك وسط التزام أغلبية المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية، وهو ما رصدته عدسة اليوم السابع داخل المسجد.



وارتدى المصلون الكمامات، مع ترك المسافات الأمنة تطبيقا للإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أرواح المصلين بالمسجد، طبقا لقرارات وزارة الأوقاف.



كانت وزارة الأوقاف، أكدت في وقت سابق إنه في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك، أن مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، أكدت ان المساجد أدت صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الاجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة، وأظهر المصلون خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري، وهو ما أكدته جميع المديريات، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا.











مسجد السيدة زينب



أحد المصليين



الالتزام بالأجراءات الأحترازية



التراويح بمسجد السيدة زينب



التراويح



الخشوع فى الصلاة



الصلاة



القران الكريم



الكمامات



المصلون فى مسجد السيدة زينب



جانب من المصلون



جانب من المصليين



خشوع فى الصلاة



خشوع



صلاة التراويح داخل مسجد السيدة زينب