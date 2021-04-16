اليوم السابع
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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى تونس تصف الوضع الوبائي بالبلاد بالخطير

الجمعة، 16 أبريل 2021 11:50 م
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى تونس تصف الوضع الوبائي بالبلاد بالخطير لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تونس جليلة بن خليل، اليوم الجمعة، أن اجتماع اللجنة اليوم خصص لاستعراض أهم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد، الذي وصفته "بالخطير".
 
وأشارت عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس التاجي -في تصريح- إلى أن اللجنة تنكب حاليا على دراسة أعراض كورونا طويلة الأمد، التي تستمر لأسابيع أو لأشهر بعد الإصابة بالفيروس، لافتة إلى استناد اللجنة للمقالات العلمية من أجل دراسة وتشخيص الأعراض طويلة المدى وشيوعها في صفوف المصابين.
 
ولفتت بن خليل إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الأيام الأخيرة وتحول مناطق بولايات الجمهورية إلى مستوى خطورة مرتفع جدا بعد أن كانت مستوى خطورة مرتفع وذلك لزيادة عدد الإصابات بها وظهور الطفرة اللندنية سريعة التفشي.

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

كورونا

كورونا فى تونس

تونس

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