اليوم السابع
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الكهرباء" تلغى محاضر سرقات التيار المخالفة لهذه الشروط.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 16 أبريل 2021 05:00 ص
الكهرباء" تلغى محاضر سرقات التيار المخالفة لهذه الشروط.. اعرف التفاصيل عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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يتسبب عدم التزام العاملين بشركات توزيع الكهرباء بضوابط و قواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي ، فى الغاء هذه المحاضر و تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة ، و ألزمت شركات توزيع الكهرباء حاملى الضبطية بضرورة أن يشمل المحضر كل الضوابط التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي :

1- يجب أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

2- يشترط حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- يجب  تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7-  أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

سرقات التيار الكهربائي

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