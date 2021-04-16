الكشف الطبى على 1085 مريضا بقافلة طبية بقرية السلام فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السلام التابعة لمركز السادات، والتى أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد".

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، بأنه تم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1085 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، الكشف المبكر للضغط والسكر لعدد 24 حالة، والأشعة لعدد 15حالة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة لعدد 110حالة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم عن أمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم.