اليوم السابع
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القبض على عاطل بحوزته 20 ألف قرص مخدر بالإسماعيلية

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:19 م
القبض على عاطل بحوزته 20 ألف قرص مخدر بالإسماعيلية عاطل - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل وبحوزته كميات من الأقراص المخدرة، وكانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث مركز الإسماعيلية بوجود تاجر مخدرات بدائرة المركز متخصص فى بيع الأقراص المخدرة.

وكلف اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد رشاد الغمراوى مدير المباحث الجنائية بسرعة تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد هشام، رئيس مباحث المركز، وبالتحريات وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد أماكن تردد المتهم المذكور.

وبعد إعداد عدة أكمنة، تم ضبط "ع .ر .ت"، 19 عامًا عاطل ومقيم بشمال سيناء، وبحوزته 19700 قرص مخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه علي للنيابة العامة تقرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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