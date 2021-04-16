القبض على عاطل أثناء ترويجه مواد مخدرة داخل "بلايستيشن" فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري أثناء ترويجه المواد المخدرة داخل محل بلايستيشن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث ومعاوني المباحث النقيب عمرو سعدلله، والنقيب محمود رمضان معاونى مباحث قسم شبين الكوم، من القبض علي مسجل خطر "ا. ع" ومقيم ميت خاقان وبحوزته علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح ناري وطلقات ومبلغ مالي وتليفون محمول.

تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم القبض عليه داخل محل بلايستيشن بالبر الشرقي أثناء ترويجه المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.