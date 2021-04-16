القبض على شخص شرع فى قتل اثنين بأسيوط بسبب خلافات الجيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة شخصين بطلقات نارية بأسيوط، وتحديد وضبط الجاني، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها (شخصين، مصابان بطلقات نارية، مقيمان بدائرة المركز) .

بالانتقال والفحص وسؤالهما، قررا بقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزته مُحدثاً إصابتهما لخلافات جيرة سابقة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهم، وبإرشاد المتهم تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن (طبنجة)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.