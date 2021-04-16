وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هارى روك، إن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأمراض المعدية الناشئة وافقت على تمديد التعليق المؤقت للرعايا الأجانب حتى 30 أبريل الجاري.



وأضاف "سيتم السماح للمواطنين الأجانب الذين يحملون وثائق إعفاء دخول سارية المفعول الصادرة من وزارة الشؤون الخارجية قبل 22 مارس بدخول الفلبين".