اليوم السابع
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خالد صلاح
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العراق يعلن اعتقال إرهابيين يعملان فى صناعة عبوات ناسفة بمحافظة ميسان

الجمعة، 16 أبريل 2021 09:00 م
العراق يعلن اعتقال إرهابيين يعملان فى صناعة عبوات ناسفة بمحافظة ميسان عناصر من الجيش العراقى
بغداد - (أ ش أ):

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم  الجمعة،  القبض على إرهابيين اثنين يعملان فى صناعة العبوات الناسفة فى محافظة ميسان.

 

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن شرطة محافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على إرهابيين اثنين من المتهمين، يعملان فى صناعة العبوات الناسفة، وكذلك يتم استئجارهما لتفجير المنازل بالعبوات مقابل مبالغ مالية، وهما متورطان أيضاً بحرق عجلات مدنية".

 

وأشار البيان إلى أن "عملية القبض عليهما تمت فجر اليوم الجمعة، بالاشتراك مع قوة من وكالة الاستخبارات".

 

 

 


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أخبار العراق

اعتقال إرهابيين

صناعة عبوات ناسفة

محافظة ميسان

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