وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن المفوضية نسقت مع وزارة الخارجية ،وتم توجيه الدعوات، وهناك زيارات من عدد من السفارات لمفوضية الانتخابات، موضحة أن لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية تستقبل الطلبات وتلبية عدد من المنظمات الدولية والسفارات العربية والأجنبية".



وعن الاستعدادات، أوضحت المفوضية أنها انطلقت من مرحلة التحديث ثم مرحلة التسجيل ثم مرحلة توزيع بطاقة الناخب واستقبال قوائم المرشحين ،وتسجيل التحالفات السياسية ،والأحزاب ،وتنظيم ورقة الاقتراع وإرسالها إلى شركة (ميرو) الكورية ،وبرمجة الأجهزة ،وتمت إعادة تأهيل وصيانة الأجهزة الالكترونية وأجهزة الإرسال.



ولفتت إلى أنه تم إرسال ورقة الاقتراع إلى شركة ميرو الكورية ،وهي أوراق افتراضية لغرض برمجة الأجهزة على هذه الورقة، مؤكدة أن المفوضية ستطبع ما يقارب الـ 26 مليون ورقة اقتراع تغطي عدد الناخبين البالغين 25 مليوناً و139 ألفاً و375 ناخباً.