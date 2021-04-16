وقال هاو –وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم /الجمعة/- أن القرار الياباني يتجاهل سلامة البيئة البحرية العالمية، وسلامة الصحة العامة الدولية، والمصالح الأمنية لشعوب الدول المجاورة، وإن "مثل هذا القرار يعد انتهاكا للقانون الدولي والقواعد الدولية، وينبغي ألا يكون سلوكا لدولة متحضرة حديثة".



وأضاف هاو أن "الصين غير راضية بشدة، وتعارض بقوة هذا القرار. وتحث الصين اليابان على الاعتراف بالمسؤوليات التي تتحملها، والوفاء بواجباتها الدولية بطريقة علمية، وأنه على اليابان مراجعة القرار ووقف تنفيذه".



وتابع هاو أنه ينبغي إقامة مجموعة عمل تقنية مشتركة تضم خبراء من الصين في إطار المؤسسات الدولية لضمان خضوع تصريف المياه لتقييم وفحص ومراقبة على المستوى الدولي، مؤكدا أنه قبل التوصل إلى اتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية المعنية من خلال التشاور، يتعين على اليابان ألا تصرف المياه في البحر.



وأشار هاو إلى أن الصين ستواصل، مع المجتمع الدولي، مراقبة تطورات هذه المسألة عن كثب، وستحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من الخطوات المستقبلية.