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دعت الصين اليوم /الجمعة/ روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى حل الخلافات بينهما من خلال التشاور والحوار، جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي يان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وطردها 10 دبلوماسيين ردا على ما قيل بشأن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية والأنشطة السيبرانية، فيما استدعت روسيا السفير الأمريكي لديها وتعهدت باتخاذ سلسلة من الإجراءات المضادة.