دعت الصين اليوم /الجمعة/ روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى حل الخلافات بينهما من خلال التشاور والحوار، جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي يان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وطردها 10 دبلوماسيين ردا على ما قيل بشأن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية والأنشطة السيبرانية، فيما استدعت روسيا السفير الأمريكي لديها وتعهدت باتخاذ سلسلة من الإجراءات المضادة.
وقال جيان "إن روسيا والولايات المتحدة عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي وقوتان كبرتان لهما نفوذ عالمي مهم، وكلتاهما تتحمل مسؤوليات مهمة تجاه السلم والأمن الدوليين. ونأمل أن تحل الأطراف المعنية الخلافات من خلال التشاور والحوار".
وأضاف جيان "إن اللجوء إلى العقوبات أحادية الجانب أو التهديد بفرض عقوبات في العلاقات الدولية يشكل سياسة قوة وتسلطا مهيمنا، وهذا سلوك يرفضه المجتمع الدولي أكثر وأكثر".
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