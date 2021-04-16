وقال جيان "إن روسيا والولايات المتحدة عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي وقوتان كبرتان لهما نفوذ عالمي مهم، وكلتاهما تتحمل مسؤوليات مهمة تجاه السلم والأمن الدوليين. ونأمل أن تحل الأطراف المعنية الخلافات من خلال التشاور والحوار". 


وأضاف جيان "إن اللجوء إلى العقوبات أحادية الجانب أو التهديد بفرض عقوبات في العلاقات الدولية يشكل سياسة قوة وتسلطا مهيمنا، وهذا سلوك يرفضه المجتمع الدولي أكثر وأكثر". 