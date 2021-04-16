اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصين تأمل إجراء الانتخابات العامة فى كافة الأراضى الفلسطينية بسلاسة

الجمعة، 16 أبريل 2021 08:00 م
الصين تأمل إجراء الانتخابات العامة فى كافة الأراضى الفلسطينية بسلاسة تشاو لى يان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت الصين، اليوم/الجمعة/، عن أملها إجراء الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية بسلاسة وفقًا للمواعيد المقررة، جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى يان"، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة؛ تعليقًا على تأكيد فلسطين تمسكها بقرار البدء في إجراء انتخابات عامة فى مايو المقبل، وأن إسرائيل ليس لها الحق في إحباط عملية الانتخابات التي يجب أن تجرى في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فى ذلك القدس الشرقية. 
 
وقال جيان : "ترحب الصين بالانتخابات العامة في فلسطين، وتأمل أن تجرى في جميع الأراضي الفلسطينية بسلاسة كما هو مقرر دون وقوع حوادث. وندعو المجتمع الدولي إلى القيام بدور نشط وبناء في هذه العملية".

الصين

فلسطين

بكين

القدس الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بممارسة كل الجهود لإجراء الانتخابات فى القدس

الخميس، 15 أبريل 2021 02:53 م

مفتى فلسطين يندد بقطع إسرائيل للكهرباء عن المسجد الأقصى

الخميس، 15 أبريل 2021 02:51 م

قاضى قضاة فلسطين: اعتداءات الاحتلال على المقدسات جريمة حرب

الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:41 ص

الرئيس السيسى: قضية فلسطين محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السبت، 10 أبريل 2021 01:27 م

أبو الغيط يرحب بتجديد التزام أمريكا بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل

الخميس، 08 أبريل 2021 10:01 ص

فلسطين: قرار الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة تحد للشرعية الدولية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة