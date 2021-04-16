الصين تأمل إجراء الانتخابات العامة فى كافة الأراضى الفلسطينية بسلاسة

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أعربت الصين، اليوم/الجمعة/، عن أملها إجراء الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية بسلاسة وفقًا للمواعيد المقررة، جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى يان"، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة؛ تعليقًا على تأكيد فلسطين تمسكها بقرار البدء في إجراء انتخابات عامة فى مايو المقبل، وأن إسرائيل ليس لها الحق في إحباط عملية الانتخابات التي يجب أن تجرى في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فى ذلك القدس الشرقية.

وقال جيان : "ترحب الصين بالانتخابات العامة في فلسطين، وتأمل أن تجرى في جميع الأراضي الفلسطينية بسلاسة كما هو مقرر دون وقوع حوادث. وندعو المجتمع الدولي إلى القيام بدور نشط وبناء في هذه العملية".