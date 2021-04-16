الشرطة العراقية تعثر على أكوام من الذهب والفضة فى "بيت مال" داعش بالموصل

كتب وكالات

كشفت وكالة وزارة شؤون الشرطة العراقية، عن العثور على أموال طائلة وذهب وفضة بين أنقاض الحرب فى الموصل، بحسب "روسيا اليوم" .

ونقلت وكالة "شفق نيوز" بيانا ورد، من "مديرية شرطة محافظة نينوى أنه "وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل كان قد خبأها ودفنها فى أحد الدور السكنية فى المنطقة القديمة والذى يعرف بديوان المالية (بيت مال المسلمين)".

وأضاف، أن "الشرطة تمكنت من ضبط المبالغ المالية والتى قيمتها: 1500000 دولار أمريكى فئة المائة دولار) إضافة لـ 17 مليونا و500 ألف دينار عراقي) و( 15 كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية لداعش و نحو نصف كغ من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لعصابات داعش. و( مئتان وستة وخمسون غرام مواد معدنية مجهولة النوع ) و( سبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضة ).