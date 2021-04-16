السديس يؤم المصلين فى أول صلاة جمعة خلال شهر رمضان بالمسجد الحرام.. صور

كتب محمد شعلان

استقبل المسجد الحرام المصلين لأداء أول صلاة جمعة فى شهر رمضان المبارك، وجرت استعدادات مكثفة من قبل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى خلال الأيام الماضية لتجهيز الحرم المكي بتوفير الخدمات التي يحتاجها المصلين والمعتمرين وأيضا اجراء عمليات الصيانة الدورية لمعدات المسجد وتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والتعقيم ضد عدوى فيروس كورونا.



أجواء الصلاة الرمضانية



صلاة المسجد الحرام

وأم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أول صلاة جمعة خلال شهر رمضان في المسجد الحرام، وحث المصلين على استغلال نفحات شهر رمضان بأعمال الخير والصدقات وقراءة القرآن، والتأكيد على أن الله شرعه ليجدِّدَ المسلم شِيَمَه التعبدية المحمودة، ويعاود انبعاثته في الخير المعهود.



التباعد بين المصلين



السديس خلال الخطبة



جموع المصلين فى الحرم

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، الكثير من صور أول صلاة جمعة في رمضان بساحات المسجد الحرام، وامتلاء جنبات الحرم العتيق بالمصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع عدوى كورونا، فضلا عن تسهيل كافة السبل على الوافدين والمصلين للاستماع إلى الخطبة واداء الجمعة الأولى في المسجد الحرام.



الصلاة فى الحرم



جموع المصلين

وتقوم خدمات السقيا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع 200 ألف عبوة يوميا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام من عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد عن طريق عربات خاصة عددها حوالي50 عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته. وفق بيان للسفارة السعودية بالقاهرة .



جموع المصلين فى الحرم



السديس



خطبة الجمعة

وجرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوّار، الذى يصل عددها لحوالي 20 حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.