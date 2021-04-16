كما عين الرئيس مون، أمينة سياسة التعليم بارك كيونج-مي، كمتحدثة جديدة باسم المكتب الرئاسي ، بالاضافة إلي تعيين كي مو-ران، أستاذة الطب الوقائي في المركز الوطني للسرطان، للإشراف على شؤون مكافحة الأمراض والوقاية منها ، وهو منصب تم إنشاؤه حديثا .


في وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الرئاسي ترشيح كيم بو-جيوم كرئيس جديد للوزراء واستبدال خمسة وزراء.