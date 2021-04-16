اليوم السابع
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الداخلية تداهم بؤرا للإتجار بالمخدرات فى الدقهلية والبحيرة

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:11 م
الداخلية تداهم بؤرا للإتجار بالمخدرات فى الدقهلية والبحيرة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن (الدقهلية – البحيرة) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركزى شرطة ( السنبلاوين – أبوحمص) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة السنبلاوين .

وأثمرت الجهود عن ضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحمص .

 


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