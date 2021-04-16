الداخلية تداهم بؤرا للإتجار بالمخدرات فى الدقهلية والبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

رصدت العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن (الدقهلية – البحيرة) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركزى شرطة ( السنبلاوين – أبوحمص) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة السنبلاوين .

وأثمرت الجهود عن ضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحمص .