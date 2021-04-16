وقالت الوكالة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين لانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي، حيث اعترفا بأنه تم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، وأضافت أن المتهمين اعترفا أيضا بقيامهما بتجنيد الشباب داخل كركوك .

وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن فى وقت سابق اليوم اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى عملية أمنية بالعاصمة بغداد.