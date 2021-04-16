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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بأحد أكشاك القناطر الخيرية

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:58 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بأحد أكشاك القناطر الخيرية بعد السيطرة على الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بأحد الأكشاك بشارع سوق الثلاثاء بمدينة القناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأحد الأكشاك بشارع سوق الثلاثاء بمدينة القناطر الخيرية.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق ناتج عن اشتعال بعض المخلفات بجوار الكشك، وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث أى إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة.

بعد إخماد الحريق

بعد إخماد الحريق

 

بعد السيطرة على الحريق
بعد السيطرة على الحريق

 

خلال إخماد الحريق
خلال إخماد الحريق

 


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