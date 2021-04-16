الحكومة تنفى اعتزامها بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.
الحكومة تنفى اعتزامها بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانبالجمعة، 16 أبريل 2021 12:51 م
مجمع التحرير
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