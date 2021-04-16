اليوم السابع
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الحكومة تنفى اعتزامها بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:51 م
الحكومة تنفى اعتزامها بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب مجمع التحرير
كتبت هند مختار

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 نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، ‏وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.‏
 
 

صندوق مصر السيادى

الحكومة

المركز الاعلامى

وزارة التخطيط

مجمع التحرير

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