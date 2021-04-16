الحرس الملكى البريطانى يجرى بروفة نهائية لجنازة الأمير فيليب.. فيديو وصور

كتبت مريم بدر الدين

أجرت قوات الحرس الملكي البريطاني التدريبات العسكرية الأخيرة على جنازة دوق أدنبرة الأمير فيليب، وشوهد العسكريون على ظهور الخيل في مسيرة طويلة أثناء استعدادهم للخدمة بجنازة الأمير الراحل، والتي ستقام غدا السبت 17 أبريل في قلعة وندسور.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية مجموعة صور وفيديوهات للاستعدادات الأخيرة والبروفة النهائية للجنازة، والتي اصطف بها أفراد من الشرطة المسلحة، بينما كان أعضاء موكب المدفعية التابع لقوات الملك الملكية يرتدون الزي العسكري ويتدربون على دخولهم.



بروفة جنازة الامير فيليب



جندى بريطانى يستعد للمشاركة فى البروفات



العزف العسكرى فى بروفة جنازة الامير فيليب

وبسبب قيود فيروس كورونا سيتم تقليص الحفل مع السماح بحضور 30 ​​شخصًا فقط ، بينما قد تضطر الملكة إلى الجلوس بمفردها وارتداء غطاء الوجه أثناء الجنازة نتيجة للقيود.

وسيُذكر الأمير فيليب ، الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن 99 عامًا ، في قداس في كنيسة سانت جورج في أراضي قلعة وندسور، وسيكون هناك تواجد عسكري مع أفراد من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية والجيش وسلاح الجو الملكي.

وقال قصر باكنجهام إن الخطط تعكس "إلى حد كبير" رغبات الدوق الراحل، كما طُلب من أفراد الجمهور الابتعاد عن القلعة ، حيث يقام الاحتفال خلف أسوارها ، كما تم فتح كتاب تعزية على الإنترنت.



الشرطة البريطانية تستعد لجنازة الامير فيليب



بريطانيون يشاهدون بروفة جنازة الامير فيليب



كواليس بروفة جنازة الامير فيليب

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الملكة إليزابيث عادت إلى مهامها الملكية، بعد أربعة أيام من وفاة دوق إدنبرة، لحضور مناسبة تقاعد أكبر مسئول فى أسرتها.

وشاركت الملكة فى أول حدث شخصي لها باستضافة حفل في وندسور حيث تنحى ويليام بيل رسميًا عن مهامه كلورد تشامبرلين، وهو المسئول الأرفع شأنا في الأسرة الملكية في المملكة المتحدة، حيث يشرف على الإدارات التي تدعم وتقدم المشورة إلى الملكة بينما يعمل أيضًا كقناة رئيسية للتواصل بين الملكة ومجلس اللوردات.