اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحرس الملكى البريطانى يجرى بروفة نهائية لجنازة الأمير فيليب.. فيديو وصور

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:57 ص
الحرس الملكى البريطانى يجرى بروفة نهائية لجنازة الأمير فيليب.. فيديو وصور البروفة النهائية لجنازة الأمير فيليب
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت قوات الحرس الملكي البريطاني التدريبات العسكرية الأخيرة على جنازة دوق أدنبرة الأمير فيليب، وشوهد العسكريون على ظهور الخيل في مسيرة طويلة أثناء استعدادهم للخدمة بجنازة الأمير الراحل، والتي ستقام غدا السبت 17 أبريل في قلعة وندسور.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية مجموعة صور وفيديوهات للاستعدادات الأخيرة والبروفة النهائية للجنازة، والتي اصطف بها أفراد من الشرطة المسلحة، بينما كان أعضاء موكب المدفعية التابع لقوات الملك الملكية يرتدون الزي العسكري ويتدربون على دخولهم.

بروفة جنازة الامير فيليب (1)
بروفة جنازة الامير فيليب

 

بروفة جنازة الامير فيليب (2)
جندى بريطانى يستعد للمشاركة فى البروفات

 

بروفة جنازة الامير فيليب (3)
العزف العسكرى فى بروفة جنازة الامير فيليب

 

وبسبب قيود فيروس كورونا سيتم تقليص الحفل مع السماح بحضور 30 ​​شخصًا فقط ، بينما قد تضطر الملكة إلى الجلوس بمفردها وارتداء غطاء الوجه أثناء الجنازة نتيجة للقيود.

 

وسيُذكر الأمير فيليب ، الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن 99 عامًا ، في قداس في كنيسة سانت جورج في أراضي قلعة وندسور، وسيكون هناك تواجد عسكري مع أفراد من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية والجيش وسلاح الجو الملكي.

 

وقال قصر باكنجهام إن الخطط تعكس "إلى حد كبير" رغبات الدوق الراحل، كما طُلب من أفراد الجمهور الابتعاد عن القلعة ، حيث يقام الاحتفال خلف أسوارها ، كما تم فتح كتاب تعزية على الإنترنت.

بروفة جنازة الامير فيليب (4)
الشرطة البريطانية تستعد لجنازة الامير فيليب

 

بروفة جنازة الامير فيليب (5)
بريطانيون يشاهدون بروفة جنازة الامير فيليب

 

بروفة جنازة الامير فيليب (6)
كواليس بروفة جنازة الامير فيليب

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الملكة إليزابيث عادت إلى مهامها الملكية، بعد أربعة أيام من وفاة دوق إدنبرة، لحضور مناسبة تقاعد أكبر مسئول فى أسرتها.

وشاركت الملكة فى أول حدث شخصي لها باستضافة حفل في وندسور حيث تنحى ويليام بيل رسميًا عن مهامه كلورد تشامبرلين، وهو المسئول الأرفع شأنا في الأسرة الملكية في المملكة المتحدة، حيث يشرف على الإدارات التي تدعم وتقدم المشورة إلى الملكة بينما يعمل أيضًا كقناة رئيسية للتواصل بين الملكة ومجلس اللوردات.

بروفة جنازة الامير فيليب (7)
 

 

بروفة جنازة الامير فيليب (8)
 

 

بروفة جنازة الامير فيليب (9)
 
 
استعدادت جنازة الامير فيليب (1)

 

استعدادت جنازة الامير فيليب (2)

 

استعدادت جنازة الامير فيليب (3)

 

استعدادت جنازة الامير فيليب (4)

 


جنازة الامير فيليب

الامير فيليب

وفاة الامير فيليب

قلعة وندسور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة