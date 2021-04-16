وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجنرال قمر جاويد باجوا رحب بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول شهر سبتمبر المقبل.



وأكد أن أفغانستان مستقرة وآمنة تصب في مصلحة باكستان، معربا عن أمله للتعاون الأمريكي-الباكستاني القوي في كافة المجالات في المستقبل.