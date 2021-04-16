التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية: تعرفوا على محتوى "نجوى" لجعل المذاكرة أكثر متعة

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يمكن لطلاب الشهادتى الإعدادية والثانوية التعرف على محتوى "نجوى" ليمتد في مختلف المواد باللغة العربية والإنجليزية وأيضًا الفرنسية، لجعل طرق المذاكرة أكثر متعة من خلال منصة إدارة التعلم LMS:



وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رسالة لطلاب الصفوف الثانوية: تستطيعوا الآن الوصول لمختلف المصادر التفاعلية من فيديوهات وصور وتدريبات في جميع المواد باللغة العربية والإنجليزية من York Press على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الاختبار التقني بشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020- 2021 والذي يعقد في الفترة من18 وحتى 22 أبريل من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً.



وحددت الوزارة اهداف الامتحان، موضحة أنه على الطلاب:

- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه

- قياس تغطية الـ 4G

- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية

- تحديث منظومة التابلت

- للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور:

الرقم المختصر: 19368

أو من خلال الواتساب: 01148970610

وشددت الوزارة على أنه يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار، ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل كل يوم من خلال الجداول التالية.