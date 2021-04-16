اليوم السابع
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التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل ربة منزل على يد عاطلين فى الهرم

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:00 ص
التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل ربة منزل على يد عاطلين فى الهرم إسعاف _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد عاطلين لسرقة منزلها بمنطقة الهرم، حيث تبين أن المتهمين قررا سرقة المجنى عليها، لعلمهما باحتفاظها بمبالغ مالية داخل المنزل.

وقالت التحقيقات، إن المتهمين تسللا إلى منزل الضحية فى ساعة متأخرة من الليل، بعد اطمئنانهما إلى أن المجنى عليها تعيش بمفردها، وأثناء عبثهما بمحتويات المنزل بحثًا عن المال، استيقظت المجنى عليها وكشفت أمرهما.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تخلصا من المجنى عليها بقتلها، وبعدها فرا هاربين من مسرح الجريمة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بقتل ربة منزل بمنطقة الهرم، لسرقة مسكنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلين تسللا إلى مسكن المجني عليها لسرقتها، وقتلاها عندما اكتشفت أمرهما.


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