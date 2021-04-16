اليوم السابع
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التحريات تؤكد عدم وجود شهبة جنائية فى حريق شقة بالشيخ زايد

الجمعة، 16 أبريل 2021 09:24 ص
التحريات تؤكد عدم وجود شهبة جنائية فى حريق شقة بالشيخ زايد الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في نشوب حريق بشقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران دون إصابات.

استدعى رجال المباحث مالك الشقة، وتم الاستماع لأقواله، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد حريق اندلع فى شقة سكنية بمنطقة الشيخ زايد دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة الشيخ زايد  ، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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