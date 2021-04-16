التأمين الصحى الشامل يجرى عملية استبدال بلازما لطفل تكلفتها 60 ألف جنيه

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم: "الطفل الذى أجريت له العملية مصاب بمتلازمة غيَّلان باريه، وهى حالة نادرة تُهاجم الجهاز المناعي، وعادةً ما تظهر الأعراض الأولى على هيئة نخز فى الأطراف، وسرعان ما تنتشر هذه الأعراض، وقد يُصاب كامل الجسم بالشلل بالإضافة لاحتمال وصول الشلل إلى عضلات التنفس مما قد يؤدى إلى الفشل التنفسي، والطفل الآن فى حالة تحسن عقب التدخلات العلاجية والتى أجريت طبقًا لمعايير العلاج الإكلينيكية والمتبعة بمستشفى النصر التخصصي".

واستكمل البيان، أن تبديل سائل البلازما الموجود فى الدم يسهم فى التخلص من بعض الأجسام المضادة التى تسهم فى هجوم الجهاز المناعى على الأعصاب الطرفية، وعليه تم إجراء عملية فلترة وتبديل سائل البلازما فى وحدة غسيل كُلى الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، إضافة إلى إعطاء الطفل العلاج اللازم، والذى يحتوى على أجسام مضادة و يساعد فى منع الأجسام المضادة المسببة للضرر، وحالة الطفل جيدة الآن وفى تحسن ملحوظ.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تميز وجودة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والتى ساهمت فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، فيما لقب مستشفى النصر بـ"دُرة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية".

وأشار السبكى إلى أن مستشفى النصر وفرت بداخلها حزمة من أبرز الخدمات الطبية التى تم توفيرها داخل المحافظة، حيث يُجرى بها أبرز العمليات المتقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى لم تكن متوفرة قبل تطبيق المنظومة داخل المحافظة ولا بداخل إقليم القناة بأكمله ،مما رفع عن عاتق المنتفعين بالمنظومة تحمل مشقة السفر أو تكلفة السفر خارج المحافظة لتلقى الخدمة الطبية اللائقة التى يحتاجها المواطن البورسعيدي، لافتًا إلى نسب مؤشرات إشغال مستشفى النصر التخصصى للأطفال خلال آخر 3شهور، ارتفعت من 44.5% إلى 79% وهو ما يدل على زيادة معدل الترددات على المستشفى ورضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة، مشيرًا إلى أن نسبة تشغيل العيادات الخارجية خلال نفس الفترة زادت من 2208 لتصل إلى 2449 مريض، مؤكدًا على أن نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة الطبية بالمستشفى خلال نفس الفترة بلغت 96%.

وتضم مستشفى النصر التخصصى للأطفال، عدة أقسام متميزة لعلاج جراحات الأطفال النادرة بين الأورام و القلب والكُلى للكبار والأطفال وغيرها بجانب شمولها أحدث وحدة لجراحات قلب وقسطرة على مستوى الجمهورية بل وعلى مستوى الوطن العربى بينها وحدة الخبير العالمى مجدى يعقوب وقسم قسطرة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى وحدة الطب النووى التى تم استحداثها بالمستشفى وحزم العمليات المستحدثة التى تقدمها هيئة الرعاية الصحية باعتبارها (مستقبل صحة مصر).