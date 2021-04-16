ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن شهود عيان القول، إن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر وسمحت لعدد محدود من الفلسطينيين بالدخول إلى القدس المحتلة.



وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داخل الأحياء المقدسية وأعاقت حركة الفلسطينيين ومركباتهم من الوصول الى القدس القديمة ما اضطرهم الى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول الى المسجد الاقصى.



وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية ودققت في هويات المارة، واحتجزت عددا منهم بحجة عدم حصولهم على تصاريح دخول للقدس.