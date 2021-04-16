الأوقاف تقرر إعادة فتح مسجد الطاروطى للصلاة الثلاثاء المقبل

كتب على عبد الرحمن

وجهت غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بديوان عام الوزارة مديرية أوقاف الشرقية بعمل اللازم تجاه رسم جميع علامات التباعد والسماح بفتح مسجد "مجمع الطاروطى "، بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية للصلاة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي بعد اعتذار الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، حيث قدم اعتذاره كتابيًّا للوزارة ، وعلى صفحته ، وتعهده بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، مشددة على مديرية أوقاف الشرقية، ضرورة متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد في جميع المساجد.

وشددت وزارة الأوقاف على على جميع مديري المديريات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات وموافاتها بأية مخالفة فورًا.

ونشر الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، أمس الخميس، مقطع فيديو اعتذر خلاله عما حدث من مخالفة بعض المصلين للإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات داخل مجمع الطاروطى ما دفع وزارة الأوقاف لصدور قرار بغلق المسجد ومنعه من إمامة المصلين وأى عمل دعوى لحين التحقيق معه.

وقال الطاروطى فى أول تعقيب على ما حدث من اغلاق مجمع الطاروطى نتيجة ظهوره وخلفه بعض المصلين الذين لم يرتدوا الكمامات:"تقصير وسهو ولكنه غير متعمد وأعلن التزامي كغيرى من زملائى الأئمة

لتكون المساجد دائما مصدر أمن وأمان".

وتابع الطاروطى: "وأدعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأقول أن ما حدث كان محنة لأن الإنسان حينما يحرم من الصلاة فى مسجده ويحرم المصلون فهي محنة، والتمس من وزير الأوقاف أن يتقبل هذا اللالتزام ويفتح المجمع حتى لا يحرم الناس من الصلاة فيه".

وكانت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، وعضوية كلٍّ من الشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل الوزارة لشئون الرقابة والتفتيش، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والدكتور أيمن على أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، قررت غلق مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، ومنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطى من أى عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل فى عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين فى صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم، وقالت الوزارة، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والمعتمدة من رئيس القطاع الدينى رئيس غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن مخالفة الشيخ عبد الفتاح على عبد الفتاح درويش وشهرته عبد الفتاح الطاروطى، حيث قام بإمامة المصلين بمسجد (مجمع الطاروطي) بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية دون الالتزام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، مخالفًا بذلك تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.