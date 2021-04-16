اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 02:53 م
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استلام 639 طن قمح بمواقع التخزين فى أول أيام موسم توريد الأقماح ببنى سويف

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:40 م
استلام 639 طن قمح بمواقع التخزين فى أول أيام موسم توريد الأقماح ببنى سويف صوامع القمح - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي ، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة في أول أيام الموسم الحالي الذي بدأ أمس الخميس إلى 639 طن و237 كجم والتي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد ، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

 يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ123 ألفا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألفا و488 أردباً بما يعادل 333 ألفا و556 طناً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركزا تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

 


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