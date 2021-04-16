استعداد جنازة فيليب..هارى وويليام يسيران بعيدا عن بعضهما والملكة تجلس بمفردها

كتبت ريم عبد الحميد

قال قصر باكنجهام إن دوقا كامبريدج وساسكس، الأميران ويليام وهارى سيسيران بعيدان عن بعضهما البعض فى جنازة جدهما الأمير فيليب، التى ستشهد على الأرجح جلوس الملكة بمفردها.

وووفقا لتفاصيل جديدة كشف عنها القصر ونشرتها صحيفة الجارديان، فإن الأميران ويليام وهارى اللذين زادت علاقتهما توترا بعد مقابلة الأخير المثيرة للجدل مع أوبرا وينفرى الشهر الماضى، سيفصل بينهما ابن عمهما بيتر فيليبس وهم يسيرون خلف نعش دوق أدنبرة غدا السبت.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار، الذى يقال إنه قرار الملكة نفسها، ليس من المرجح أن يخمد التكهنات بشأن الشقاق بين الأخوين، أو يثير الآمال فى المصالحة فى هذا الوقت العاطفى للعائلة.

وبحسب الجارديان، لن ينجذب قصر باكنجهام لأى تصورت درامية قد يستمدها الجمهور من ترتيب الموكب، حيث يسير كبار أفراد العائلة أولا خلف التابوت الذى تحمله سيارة لاند روفر معدلة، ثم مرة أخرى داخل كنيسة القديس جورج فى قلعة وندسور. وقال متحدث إن الترتيبات تم الاتفاق عليها وهى تمثل رغبات جلال الملكة.

وأكد القصر أيضا أن أيا من أفراد العائلة المالكة لن يرتدى الزى العسكرى، كما هو معتاد من الجنازات الملكية الاحتفالية مثل جنازة الدوق، حيث يحق لأفراد العائلة الملكية بارتداء الزى الرسمى للرتب العسكرية الفخرية الممنوحة لهم.

ووفقا للتقارير، فإن هذا القرار اتخذ لرفع الحرج عن الأمير هارى الذى تم تجريده من المناصب العسكرية الفخرية بعدما تنحى عن أداء واجباته الملكية العام الماضى، والذى كان سيكون الفرد الوحيد رفيع المستوى من العائلة الملكية مرتديا ملابس عسكرية رغم أنه خدم مرتين فى أفغانستان.



