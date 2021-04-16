اليوم السابع
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استثناء محال السوبر ماركت والمخابز من المواعيد الصيفية لغلق المحلات

الجمعة، 16 أبريل 2021 11:40 ص
استثناء محال السوبر ماركت والمخابز من المواعيد الصيفية لغلق المحلات غلق المحلات التجارية
كتب على عبد الرحمن

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تستعد المحال فى جميع المحافظات غدا السبت 17 أبريل، لمد ساعات العمل وفقا للمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، حيث يتم تطبيق المواعيد الجديدة غدًا تنفيذ لقرار وزير التنمية المحلية، فى إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.
 
ونص القرار على أن يُستثنى من المواعيد المُشار كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
 
فيما يتم فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.
 
كما تفتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
 
أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتفتح يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
 
كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظات بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التى نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتى تضمن السلامة العامة فى المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين، مشددا على أن الدولة من تلك المواعيد تسعى لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.
 

مواعيد فتح المحالات

المواعيد الصيفية لغلق المحلات

مواعيد غلق المحلات

المواعيد الجديدة للمحلات

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