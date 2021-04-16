اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار بإنديانا الأمريكية إلى 8 قتلى و 60 جريحا

الجمعة، 16 أبريل 2021 09:24 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار بإنديانا الأمريكية إلى 8 قتلى و 60 جريحا جانب من الحادث
وكالات

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قالت الشرطة المحلية بمدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، إن 8 أشخاص قتلوا، فيما أصيب 60 أخرين بجروح في حادث إطلاق نار في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" للشحن في المدينة بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس جينى كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف كوك أنه عندما وصل الضباط كان هناك إطلاق نار نشط، مؤكدا على أن مطلق النار المزعوم "انتحر". وقال إنه تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفيات مختلفة فى المنطقة.

من جهته، قالت "فيديكس" فى بيان لها: "السلامة هى أولويتنا القصوى، ونفكر فى كل المتأثرين. نعمل على جمع المزيد من المعلومات ونتعاون مع سلطات التحقيق"، وتم الإبلاغ عن الحادث فى منشأة " فيديكس FedEx"، فى 8900 من طريق "Mirabel Road" بإنديانابوليس.

بدوره، أصدر كريس بافندر، المتخصص فى الشؤون العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى المدينة بيانا جاء فيه: "لم يتم طلب مساعدتنا فى الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، نحن على استعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة".

وتظهر صور وفيديوهات من مكان الحادث تواجدا مكثف للشرطة. وتشير التقارير الأولية إلى أن إطلاق النار وقع داخل المنشأة وخارجها، فى ساحة انتظار السيارات.

فى غضون ذلك، قال عم إحدى الضحايا لـ "Fox59" إن ابنة أخته كانت جالسة فى سيارتها عندما فتح مسلح النار عليها، مشيرا أنها تتعافى فى المستشفى.

وذكرت "WRTV" أن العمال اختبأوا تحت أحزمة النقل أثناء الحادث، وتوظف المنشأة أكثر من 4500 شخص، وهى ثانى أكبر مركز للشركة على مستوى العالم.


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إنديانا

إنديانابوليس

أمريكا

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