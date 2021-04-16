اختبار فيروس الورم الحليمى يكشف مسببات سرطان عنق الرحم

كتبت هند عادل

فيروس الورم الحليمي البشري من أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان عنق الرحم، وهو ما يتطلب إجراء اختبار الكشف عن الفيروس لتجنب مضاعفاته، وقد يوصى الطبيب باختبار فيروس الورم الحليمى إذا كان اختبار عنق الرحم غير طبيعى، ويظهر خلايا حرشفية غير نمطية أو إذا كانت المرأة تبلغ من العمر 30 عاما أو أكثر، وفقا لتقرير لموقع مايو كلينك.

اختبار فيروس الورم الحليمى البشرى متاح فقط للنساء، ولا يوجد اختبار فيروس الورم الحليمى البشرى حتى الآن للكشف عن الفيروس لدى الرجال، ومع ذلك يمكن أن يصاب الرجال بفيروس الورم الحليمى البشرى وينقلونه إلى زوجاتهم.

واختبار فيروس الورم الحليمي البشري هو اختبار فحص لسرطان عنق الرحم، لكن الاختبار لا يخبرك ما إذا كنت مصابًا بالسرطان لكن يكتشف الاختبار وجود فيروس الورم الحليمى البشري المسبب لسرطان عنق الرحم، حيث تزيد أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري بما في ذلك النوعان 16 و 18 من الفيروس من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

يمكنك أنت وطبيبك اتخاذ قرار أفضل بشأن الخطوات التالية فى رعايتك الصحية قد تشمل هذه الخطوات إجراء مزيد من الاختبارات أو علاج الخلايا غير الطبيعية.

لا يُنصح بالإجراء الروتينى لاختبار فيروس الورم الحليمي البشري تحت سن 30 عامًا وغالبًا ما تختفى عدوى فيروس الورم الحليمى البشرى من تلقاء نفسها فى غضون عام أو عامين.

وتستغرق تغييرات عنق الرحم التى تؤدى إلى الإصابة بالسرطان عدة سنوات غالبًا 10 سنوات أو أكثر للتطور لهذه الأسباب، ويمكنك الانتظار بدلاً من الخضوع للعلاج على الفور، وستظهر نتائج اختبار فيروس الورم الحليمي البشري إما إيجابية أو سلبية.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري الإيجابي

تعنى نتيجة الاختبار الإيجابية أن لديك نوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة والمرتبط بسرطان عنق الرحم، ولا يعني ذلك أنك مصابة بسرطان عنق الرحم الآن، لكنها علامة تحذير من احتمال تطور سرطان عنق الرحم في المستقبل، ومن المحتمل أن يوصي طبيبك بإجراء اختبار متابعة في غضون عام لمعرفة ما إذا كانت العدوى قد تلاشت أو للتحقق من علامات سرطان عنق الرحم.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري السلبي

تعني نتيجة الاختبار السلبية أنه ليس لديك أي نوع من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب سرطان عنق الرحم.