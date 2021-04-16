إيطاليا تصادق على مشروع قانون منع الازدواج الضريبى مع ليبيا

وأضاف فى تصريح نقتله وكالة الأنباء الإيطالية، أن المطلب الأساسى للمضى قدماً فى التعاون هو استمرار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك رغبة فى إعادة التبادل الاقتصادى والثقافى إلى المستويات التى كانت عليها قبل 5-6 سنوات.

وعن لقائه مع نظيره الليبى عبد الحميد الدبيبة، قال: "لقد كان اجتماعا مرضيا بشكل غير عادى، تحدثنا عن التعاون فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة".. مشيرا إلى أن إيطاليا ستزيد المنح الدراسية للطلاب الليبيين ونشاط المعهد الثقافى الإيطالى.