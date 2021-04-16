إنتاج السولار يرتفع إلى 809 ألف طن أوائل عام 2021

كتب: مدحت عادل

ارتفع إنتاج مصر من السولار في أوائل عام 2021 بشكل ملحوظ وفقا لبيانات حكومية مبدئية، حيث بلغ حجم الإنتاج في شهر يناير الماضي نحو 809 ألف طن، مقابل 703 ألف طن في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 106 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من السولار، حيث بلغ مليون و115 ألف طن في شهر يناير الماضي، مقابل مليون 62.2 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 52.8 ألف طن.

وشهدت واردات مصر من البوتاجاز تراجع ملحوظ في أوائل العام الجاري 2021، حيث بلغ حجم استيراد البوتاجاز نحو 181 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما بلغ نحو 224 ألف طن في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ نحو 43 ألف طن، كما شهد معدل استهلاك البوتاجاز تراجع أيضا وسجل 357.6 ألف طن في يناير الماضي، مقابل 365.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ نحو 8 آلاف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 156 ألف طن في يناير الماضي، مقابل 182 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 26 ألف طن.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي فى بداية العام 2021، حيث بلغ معدل إنتاج الغاز فى شهر يناير الماضى نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، فيما تراجع الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات ليصل إلى 2 مليون و487 ألف طن فى يناير الماضى، مقابل 2 مليون و729 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 242 ألف طن.ر