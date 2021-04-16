اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إعلام سورى: سماع دوى انفجار وسط مدينة عفرين بمحافظة حلب

الجمعة، 16 أبريل 2021 11:42 م
إعلام سورى: سماع دوى انفجار وسط مدينة عفرين بمحافظة حلب انفجار - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، سماع دوي انفجار وسط مدينة عفرين بمحافظة حلب، وذلك نقلا عن وسائل إعلام سورية.

0101

وكان 10 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم 7 أطفال حين تدهورت سيارة كانوا يستقلونها وسقطت فى قناة المياه الرئيسية بريف حلب شمال غرب سوريا، وقالت وزارة الداخلية السورية إن الحادث وقع ليلا وفى الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، فى قرية رسم الدوالى التابعة لناحية الخفسة فى ريف مدينة حلب.

وأوضحت الوزارة بحسب بيان لوزراة الداخلية السورية أن سيارة تدهورت بسبب السرعة الزائدة، وسقطت فى قناة المياه الرئيسية، وكان داخلها مدنيون بينهم نساء وأطفال.

وأضافت الوزارة أن ثلاث نساء وسبعة أطفال توفوا على إثر ذلك، وأشارت الوزارة إلى أنه تم انتشال المتوفيين وسحب السيارة من القناة وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودوريات من ناحية الخفسة وفرع الأمن الجنائى بحلب ونظمت ناحية الخفسة الضبط اللازم، وقالت إن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

 


ريف حلب

سوريا

انفجار

اخبار

اخبار عاجلة

عفرين

حلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة