إصلاح خط الصرف الرئيسى بطريق فيله بأسوان وإعادة مياه الشرب.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، فى بيان لها، عن أنه تم إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بطريق فيله، وبالتالى بدء أعادة تدفق مياه الشرب للمناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات.

وأشار البيان، إلى أنه بعد عمل متواصل ومتابعة على مدار الساعات الماضية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان و بأشراف ميدانى من أحمد شعبان نائب المحافظ، بالأضافة إلى قيادات مجلس مدينة أسوان وشركتى المقاولون العرب ومياه الشرب والصرف الصحى .

والجدير بالذكر بأن خط الطرد الرئيسى يربط بين محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال بطول 3.5 كم وبقطر 600 مللي، ونظراً لأنه الخط قديم ويقع فى منطقة منخفضة فقد شهدت عملية الإصلاح صعوبة بالغة حيث كانت تراكمات المياه كبيرة مما أستدعى تدخل قوات ومعدات الحماية المدنية بالتعاون مع معدات شركة المياه لشفط هذه التراكمات.



إصلاح الكسر