اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق العلاقى بأسوان

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:46 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق العلاقى بأسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق العلاقى بعد المدينة الصناعية جنوب شرق مدينة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفى سياق آخر، تمكنت حملة لإدارة مرور أسوان، من تحرير 589 مخالفة مرورية، شملت: التصالح الفورى فى 95 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 99 حالة عدم قبول التصالح، و تحرير 122 مخالفة تجاوز حد السرعة، و تحرير 115 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط توك توك بدون ترخيص، وضبط 6 توك توك حجز إدارى بناء على قرار المحافظ.

 

 


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