إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة نقل ركاب بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إنقلاب سيارة أجرة بعد كوبرى الزقازيق، ما أسفر عنه إصابة 11 راكب، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، ورفع وتجنيب السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، غخطارا من العميد امجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بانقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب بعد كوبرى الزقازيق على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

وعلى الفور انتقل العميد هشام دياب وكيل غدارة مرور القليوبية لموقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 11 راكب نتيجة إنقلاب السيارة، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، وتم رفع وتجنيب السيارة بواسطة معدات المرور ومجلس مدينة بنها.