إصابة شرطى فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الشرطة الأمريكية، إن شرطيا أصيب فى حادث إطلاق نار بأحد شوارع سان أنتونيو، بولاية تكساس الأمريكية.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، عملية إطلاق نار جديدة أوقعت ثمانية قتلى على الأقل إثر اقتحام مسلح مركزا لفرز البريد فى مدينة إنديانابوليس فى وسط الولايات المتحدة فى وقت متأخر من أمس الخميس قبل أن ينتحر.

وأكد رئيس بلدية انديانابوليس، عاصمة ولاية انديانا، جو هوغسيت أن "هذا الصباح، يخيّم علينا الحزن، الحزن على عائلات الضحايا، والحزن على الموظفين الذين فقدوا زملاء، والحزن على كثير من الأمريكيين الذين يسعون لفهم كيف تستمر مآسي كهذه في الحدوث مرارا وتكرارا".

يأتي ذلك بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار المماثلة في الأسابيع الماضية في أتلانتا وبولدر ولوس أنجليس.

وهذه الآفة المتكررة في الولايات المتحدة، تعيد بانتظام إطلاق الجدل حول انتشار الأسلحة النارية فى البلاد لكن بدون إحراز تقدم ملموس في هذا المجال.