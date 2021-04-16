اليوم السابع
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إزاى تتحكم فى الشعور بالجوع المستمر؟ تعرف على أطعمة تساعدك

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:00 ص
إزاى تتحكم فى الشعور بالجوع المستمر؟ تعرف على أطعمة تساعدك الشعور بالجوع
كتب - محمود جلال

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الجوع ظاهرة طبيعية، ولكن الجوع المفرط أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليس شيئا جيدا، فهذا يجعلك تفرط في تزويد الجسم بالكثير من الطعام، وبالتالى يزيد خطر إصابتك بالسمنة، بل ويجعلك أيضًا عرضة لمشاكل صحية مزمنة أخرى مرتبطة بالسمنة مثل السكري، وبالتالي يجب عليك التصرف فورًا للسيطرة على هذه العادة في أسرع وقت، وهناك بعض الأطعمة تساعدك على التحكم في الشهية، لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تعتبر فعالة للسيطرة على الجوع، وفقا من موقع onlymyhealth.

الزنجبيل

 
يتحكم في الرغبة  بالطعام، لأنه يعمل كمنشط يمر ببطء عبر الجهاز الهضمي ويزود الجسم بالطاقة عن طريق الدم،  فإن تناول الزنجبيل ينظم أيضًا مستويات السكر في الدم، وهناك العديد من الطرق للحصول على الزنجبيل في نظامك الغذائي، والأفضل هو شرب كوب من شاي الزنجبيل الدافئ عندما تشعر بالجوع. 
 
 
 

القرفة

 
أضف القرفة إلى نظامك الغذائي اليومي، لأنها تعمل على إدارة مرض السكري، وتمنحك الشعوربالشبع لفترة طويلة، كما تعمل على تنقية الشرايين وخفض نسبة الكوليسترول الضار.
 
 

الثوم

 
يعتبر تناول الثوم أيضا علاجا منزليا قويًا للجوع المفرط، إذا كنت تتناول فصوص الثوم على معدة فارغة أو تشرب شاي الثوم ، فقد يكون ذلك مفيدًا للغاية بالنسبة لك للتحكم فى  الشهية نظرا لأنه يعطى الدماغ مؤشرا على امتلاء المعدة.
 

فلفل اسود

 
استهلاك الفلفل الأسود مفيد للجسم كله، رش مسحوق الفلفل الأسود في السلطات والخضراوات والفواكه وغيرها وتناوله يوميا، يزيل الدهون الزائدة من الجسم ويخفض نسبة الكوليسترول ويتحكم فى الشهية.
 

 


النظام العذائى

نقص الوزن

فوائد فلفل الاسود

فوائد القرفة

فوائد ثوم

الصحة

الاطفعمة الاضافة

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