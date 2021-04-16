إجراء جراحة دقيقة لإزالة جنين خارج الرحم عمره 12 أسبوعا بمستشفى بيلا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - فريق المحافظات

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى بيلا المركزي تضمنت إزالة جنين عمره 12 أسبوعا عبارة عن حمل خارج الرحم .

وأضافت سوسن سلام، أن المريضة تعاني من ألم شديد بالبطن وهبوط حاد بالدورة الدموية وتم تحويلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بيلا المركزي، وتم إجراء الفحص المبدئي لها، وتم التواصل مع الدكتور عاطف القاضي، مدير المستشفى، والدكتور خالد مرزوق، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، وأجرى الكشف على المريضة، وتم التأكد من وجود حمل خارج الرحم في شق جراحي لعملية ولادة قيصرية قديمة بعمر 12 أسبوعا، وفي الحال تم إدخال المريضة إلى غرفة العمليات وإزالة الجنين وإجراء استكشاف وتنظيف للرحم .

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم صرف عدد 6 وحدات بلازما وعدد 5 أكياس دم للمريضة، والحالة الآن في العناية المركزة تحت المتابعة، مقدما الشكر لمدير المستشفى وقسم النساء والتوليد والجراحة وبنك الدم، وطاقم التمريض بالمستشفى، لدورهم في إنقاذ حياة ربة المنزل، وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد لخدمة المرضى.