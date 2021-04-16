أوقاف كفر الشيخ: لا مخالفات بالمساجد فى خامس ليالى صلاة التراويح

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أثناء صلاة التراويح بالمساجد في الليلة الخامسة على التوالى، مؤكداً أن المئات من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، أدوا صلاة تراويح مساء اليوم الجمعة، في المساجد وسط تطبيق إجراءات احترازية، ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة أو بمديرية الأوقاف أية تجاوزات أو مخالفات.

وتابع أن المصلين التزموا في خامس ليالي أداء صلاة التراويح بمساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة، وغرف العمليات بمديرية الأوقاف أي مخالفات.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصلين باتباع الاجراءات الاحترازية، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم.