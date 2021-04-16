اليوم السابع
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أنجيلا ميركل وماكرون يدعون إلى سحب قوات روسيا المنتشرة على حدود أوكرانيا

الجمعة، 16 أبريل 2021 06:10 م
أنجيلا ميركل وماكرون يدعون إلى سحب قوات روسيا المنتشرة على حدود أوكرانيا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية

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طالب قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا بعد محادثات عقدوها الجمعة، روسيا على سحب قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية على وقع ارتفاع منسوب التوتر.

 

وجاء فى بيان صدر عن الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها والرئيس الفرنسى إيمانويل ماركون ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي: "تشاركوا المخاوف بشأن حشد القوات الروسية عند الحدود مع أوكرانيا و دعوا إلى تخفيف هذه التعزيزات العسكرية من أجل خفض التصعيد".

 

من جهته، دعا الرئيس الأوكرانى الجمعة، إلى قمة يشارك فيها نظيره الروسى فلاديمير بوتين والفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هدفها خفض التصعيد مع موسكو.

 

وقال زيلينسكى بعد لقاء جمعه مع ماكرون فى باريس وشاركت ميركل فيه عبر الفيديو: "أريد بأن نجتمع نحن الأربعة" لمناقشة "مسألة الوضع الأمنى فى شرق أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضينا".

 


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