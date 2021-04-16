وذكرت قناة "ايه ار ديه" الألمانية اليوم الجمعة أن وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارنباور والمفتش العام إيبرهارد زورن قد ارسلا إلى الجنود كتابيا بيانا مفاده ان قوات الجيش الألماني (البوندسفير) ستغادر أفغانستان بفخر.. لقد نفذ جنودنا كل الأوامر المنوطة بهم والتى كلفهم بها البرلمان".



وكانت وزيرة الدفاع الالمانية كارنباور قد قالت في تصريحات إذاعية قبل اجتماع وزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في حلف الناتو أمس الأول الأربعاء :"لقد صرحنا دوما باننا ندخل معا (مع الأمريكيين) ونخرج معا" مضيفة "أنا مع انسحاب منظم".



يشار ان الجيش الألماني "البوندسفير" يعتزم سحب قواته بشكل أسرع من الولايات المتحدة، مع خطط لإخلاء المعسكر في منطقة مزار الشريف الواقعة شمالي أفغانستان في غضون أربعة أشهر. كما تقرر أن يعود الجنود المئة المتمركزين فى العاصمة كابول إلى بلادهم في التوقيت نفسه.