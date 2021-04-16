أخبار مصر.. الحكومة تعلن تطوير مجمع التحرير مع مطورين ومستثمرين وتنفى بيعه

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ما كشفه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بإنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي ‏بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، تواصل المركز مع صندوق مصر السيادي، والذى نفى تلك الأنباء ‏تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير ‏مملوك بالكامل للصندوق.

وأوضح صندوق مصر السيادى، أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين ‏وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- ‏إداري- ثقافي)، مُشيراً إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى ‏التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع ‏قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة: تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس للبيع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي ‏بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، تواصل المركز مع صندوق مصر السيادي، والذى نفى تلك الأنباء ‏تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير ‏مملوك بالكامل للصندوق.

وأوضح صندوق مصر السيادى، أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين ‏وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- ‏إداري- ثقافي)، مُشيراً إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى ‏التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع ‏قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.‏

ودشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من ‏مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وسيقوم نموذج الشراكة على ‏مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم ‏الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير ‏المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.‏

غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 وجنوب البلاد 38

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

الأوقاف تقرر إعادة فتح مسجد الطاروطى للصلاة الثلاثاء المقبل

وجهت غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بديوان عام الوزارة مديرية أوقاف الشرقية بعمل اللازم تجاه رسم جميع علامات التباعد والسماح بفتح مسجد "مجمع الطاروطى"، بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية للصلاة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي بعد اعتذار الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، حيث قدم اعتذاره كتابيًّا للوزارة ، وعلى صفحته ، وتعهده بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، مشددة على مديرية أوقاف الشرقية، ضرورة متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد في جميع المساجد.

وشددت وزارة الأوقاف على على جميع مديري المديريات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات وموافاتها بأية مخالفة فورًا.

تشييع جثمان الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد إلى مثواه الأخير.. فيديو

انتهت منذ قليل، أداء صلاة الجنازة على جثمان الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

كان قد تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، وتوفي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

كان الكاتب الكبير واحدا من أهم شيوخ مهنة الصحافة وله باع طويل فى العمل الصحفى، ولد الكاتب الراحل بمحافظة المنوفية عام 1935 وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1957، بدأ عمله الصحفى محررا بالأخبار ثم عمل مديرا لمكتب الأهرام فى دمشق بسوريا حتى عين رئيسا لقسم التحقيقات بالأهرام، وفى عام 1980 عين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وشغل منصب نقيب الصحفيين فى الفترة من عام 1989 وحتى عام 1993، ثم نجح فى انتخابات نقابة الصحفيين فى 2007 ليتولى المنصب مرة أخرى.

الكاتب الصحفى الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، تم انتخابه 5 دورات نقيبا للصحفيين الأولى كانت فى عام 1989، وآخرها كانت فى عام 2011 وله إنجازاته الكبرى فى دورات الصحفيين وحرية العمل النقابى.

معهد الفلك يوضح أطول وأقصر أيام رمضان فى ساعات الصيام بالقاهرة والمحافظات

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ يشهد تفاوتاً فى عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها.

وتابع المعهد فى بيان له : ونظرًا لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم فى رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي.

وأوضح المعهد أن الموقع الجغرافى يحدد طول اليوم والليل لكل موقع، ومن الناحية الفلكية فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ بيوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021م وتنتهى بيوم الموافق الأربعاء 12 مايو 2021م.

وأشار المعهد : ويبلغ أقصر يوم 14 ساعة فى أبو سبمل بمحافظة أسوان وتليها مدينة توشكى بفارق دقيقتين ثم أسوان بفارق 4 دقائق، بينما يبلغ أطول يوم 15 ساعة و21 دقيقة فى دمياط والسلوم بينما فى كفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية ومرسى مطروح تصل عدد ساعات الصيام فى آخر أيام الشهر إلى 15 ساعة و20 دقيقة.

وفى القاهرة فإن أول أيام الشهر كان الأقصر بعدد ساعات صيام تصل إلى 14 ساعة و20 دقيقة بينما اليوم الثلاثون هو الأطول بعدد ساعات تصل إلى 15 ساعة و14 دقيقة.

القابضة للمياه: تفعيل خدمة الشحن الإلكترونى لجميع العدادات مسبقة الدفع

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لشحن العدادت مسبقة الدفع بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، لتغطى كافة محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الشركة القابضة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة.

وأشار "رسلان"، إلى أن الشركة تتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أنه تم تركيب نحو 500 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن مزايا تلك العدادات القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، مشيرًا إلى أن العداد مُسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام، وبه نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

وزيرة الصحة توجه بإصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل بمشروع ميكنة خدمات الوزارة فى إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع حضره الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفنى لوزيرة الصحة والسكان، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المُتخصصة، والمهندس أكرم سامى معاون وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بسرعة ربط قاعدة البيانات الخاصة بكافة مبادرات الصحة العامة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع منظومة العمل المميكنة لخدمات ومشروعات ومبادرات الصحة العامة بالوزارة، حيث وجهت بتحليل بيانات المواطنين بما يساهم فى تقديم العلاج للمرضى والمتابعة الدورية للحالة الصحية للمواطنين وفقًا للمؤشرات والنتائج الخاصة بتحليل تلك البيانات، لافتًا إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث وجهت بإرسال تلك القرارات فى صورة وثائق مؤمنة وربط كافة الوثائق الصادرة عن الوزارة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية.