أخبار مصر.. استثناء محال السوبر ماركت والمخابز من المواعيد الصيفية لغلق المحلات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تستعد المحال فى جميع المحافظات غدا السبت 17 أبريل، لمد ساعات العمل وفقا للمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، حيث يتم تطبيق المواعيد الجديدة غدًا تنفيذ لقرار وزير التنمية المحلية، فى إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ونص القرار على أن يُستثنى من المواعيد المُشار كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

فيما يتم فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

كما تفتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

تشييع جثمان الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد إلى مثواه الأخير.. فيديو

انتهت منذ قليل، أداء صلاة الجنازة على جثمان الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

كان قد تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، وتوفي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

كان الكاتب الكبير واحدا من أهم شيوخ مهنة الصحافة وله باع طويل فى العمل الصحفى، ولد الكاتب الراحل بمحافظة المنوفية عام 1935 وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1957، بدأ عمله الصحفى محررا بالأخبار ثم عمل مديرا لمكتب الأهرام فى دمشق بسوريا حتى عين رئيسا لقسم التحقيقات بالأهرام، وفى عام 1980 عين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وشغل منصب نقيب الصحفيين فى الفترة من عام 1989 وحتى عام 1993، ثم نجح فى انتخابات نقابة الصحفيين فى 2007 ليتولى المنصب مرة أخرى.

الكاتب الصحفى الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، تم انتخابه 5 دورات نقيبا للصحفيين الأولى كانت فى عام 1989، وآخرها كانت فى عام 2011 وله إنجازاته الكبرى فى دورات الصحفيين وحرية العمل النقابى.

معهد الفلك يوضح أطول وأقصر أيام رمضان فى ساعات الصيام بالقاهرة والمحافظات

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ يشهد تفاوتاً فى عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها.

وتابع المعهد فى بيان له : ونظرًا لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم فى رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي.

وأوضح المعهد أن الموقع الجغرافى يحدد طول اليوم والليل لكل موقع، ومن الناحية الفلكية فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ بيوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021م وتنتهى بيوم الموافق الأربعاء 12 مايو 2021م.

وأشار المعهد : ويبلغ أقصر يوم 14 ساعة فى أبو سبمل بمحافظة أسوان وتليها مدينة توشكى بفارق دقيقتين ثم أسوان بفارق 4 دقائق، بينما يبلغ أطول يوم 15 ساعة و21 دقيقة فى دمياط والسلوم بينما فى كفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية ومرسى مطروح تصل عدد ساعات الصيام فى آخر أيام الشهر إلى 15 ساعة و20 دقيقة.

وفى القاهرة فإن أول أيام الشهر كان الأقصر بعدد ساعات صيام تصل إلى 14 ساعة و20 دقيقة بينما اليوم الثلاثون هو الأطول بعدد ساعات تصل إلى 15 ساعة و14 دقيقة.

القابضة للمياه: تفعيل خدمة الشحن الإلكترونى لجميع العدادات مسبقة الدفع

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لشحن العدادت مسبقة الدفع بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، لتغطى كافة محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الشركة القابضة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة.

وأشار "رسلان"، إلى أن الشركة تتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أنه تم تركيب نحو 500 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن مزايا تلك العدادات القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، مشيرًا إلى أن العداد مُسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام، وبه نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

وزيرة الصحة توجه بإصدار وثيقة لذوى الإعاقة لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل بمشروع ميكنة خدمات الوزارة فى إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع حضره الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفنى لوزيرة الصحة والسكان، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المُتخصصة، والمهندس أكرم سامى معاون وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بسرعة ربط قاعدة البيانات الخاصة بكافة مبادرات الصحة العامة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع منظومة العمل المميكنة لخدمات ومشروعات ومبادرات الصحة العامة بالوزارة، حيث وجهت بتحليل بيانات المواطنين بما يساهم فى تقديم العلاج للمرضى والمتابعة الدورية للحالة الصحية للمواطنين وفقًا للمؤشرات والنتائج الخاصة بتحليل تلك البيانات، لافتًا إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث وجهت بإرسال تلك القرارات فى صورة وثائق مؤمنة وربط كافة الوثائق الصادرة عن الوزارة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية.