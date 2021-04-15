وقال جويرينى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الايطالية/اكي/ - "ليبيا لها أهمية مختلفة لأسباب تتعلق بالأمن القومى، الاقتصادي، التاريخى والثقافى.. لكن علينا دائمًا أن نأخذ بالاعتبار تلك المنطقة المتأزمة، والتى يتردد صداها حتمًا على إيطاليا وأوروبا".



وأضاف "إن نهجنا يبقى على حاله دائماً.. نقدم الدعم والتدريب لقوات الأمن المحلية.. نريد أن تكون مساهمة فعالة وطويلة الأمد.. وإذا أردنا أن نضمن لمؤسسات هذه البلدان إمكانية إدارة حالات الأزمات بشكل مستقل، فيجب أن نعمل في هذا الاتجاه".



وتابع "نريد أن نواصل التعاون التقني العسكرى، نحن ننظر - الآن - بثقة إلى عمل الحكومة الجديدة، وكذلك على ضوء الموعد الانتخابي الذي حددته خارطة الطريق الليبية".



وحول المساهمة الإيطالية في مهمة (إيريني) البحرية، قال وزير الدفاع الإيطالي "هناك حاجة لمساهمة أوسع من قبل الدول الأعضاء، لكي تحقق البعثة أهدافها بالكامل، والتي تشمل إضافة الى حظر الأسلحة المهام الأخرى المناطة بها، وأولاً وقبل كل شيء تدريب قوات البحرية الليبية وعناصر خفر السواحل".