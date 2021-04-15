اليوم السابع
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الخميس، 15 أبريل 2021 06:02 م
خالد صلاح
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وزير الإعلام البحريني ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد ‏أحمد

الخميس، 15 أبريل 2021 05:00 م
وزير الإعلام البحريني ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد ‏أحمد الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد
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نعى وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، اليوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى ‏الكاتب الصحفي الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ‏السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ‏ناهز 86 عامًا.
 
وأكد أن الأسرة الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب ‏الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير ‏وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ‏ستة عقود في الدفاع عن وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة ‏الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحافيين العرب ‏والعديد من الصحف والمجلات المصرية.‏
 

 


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مقالات مكرم محمد أحمد

جنازة مكرم محمد أحمد

عزاء الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

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