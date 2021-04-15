وزير الأوقاف يفتتح غدا 14 مسجدا ويلتقى قيادات الدعوة بالشرقية

كتب على عبد الرحمن

يعقد وزير الأوقاف، عقد الدكتور محمد مختار جمعة، غدا الجمعة، اجتماعا بقيادات الدعوة، بقصر ثقافة منيا القمح ، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن زيارة وزير الأوقاف لمحافظة الشرقية تأتى في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة، لافتة إلى أنه من المقرر أن يفتتح الوزير والمحافظ مسجد الغنيمي بكفر الغنيمي بمنيا القمح.

وتفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمها وإعادة تأهيلهما بإجمالى (37) مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى الآن (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة وترميمًا.



وفى محافظة الشرقية تفتتح الوزارة 14 مسجدا وهى: 1. ذو النورين – بكراك – أولاد صقر

2. محمد دياب – البحاروة- أولاد صقر

3. السعد خليل موسى – الشوبك الزقازيق

4. أبو عمرو – م صدقى – أبو كبير

5. السيد عبد الحميد – جزيرة أبو عمر - و أبو كبير

6. الكبير – عزبة المتنى- أبو كبير

7. الحاج عطية طرطور – الزقازيق

8. التعاون – بنى صريد – فاقوس

9. الرحمة – ع الكبري- بنى منصور أولاد صقر

10. السلام كفر النمر – الزقازيق

11. الرحمة المهداة – مينا القمح

12. الأربعين – البلانون – شبرا النخلة

13. حيفا 8 الحمراء صان الحجر

14. أبو حمد – م. الزقازيق